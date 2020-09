Quatre résidents du CHSLD de Maria atteints de la COVID-19

Les 91 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria ont passé un test de dépistage et sont maintenant confinés à leur chambre, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Concernant les quatre résidents atteints par le virus, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que les enquêtes épidémiologiques sont en cours et que les familles ont été avisées.

De plus, deux gestionnaires, une infirmière de prévention et contrôle des infections et une infirmière de l’équipe SWAT ont été dépêchés au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria pour contrôler l'éclosion.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assure qu'il n’y a aucune mobilité du personnel et que tous les employés portent l’équipement de protection individuelle nécessaire.

Sur les trois autres cas rapportés dimanche, deux sont également situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, tandis qu'un se trouve dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé.

Chiffres par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 100 (+6)

Bonaventure : 58

Rocher-Percé : 35

Côte-de-Gaspé : 21 (+1)

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 11

Pas plus d'un cas à la résidence Chez Stanley

Un membre du personnel de la résidence privée pour aînés Chez Stanley, située à Carleton-sur-Mer, a aussi été déclaré positif à la COVID-19.

Le propriétaire de la résidence, Normand Doucet, précise que l'ensemble des 23 résidents ainsi que les huit autres employés ont été déclarés négatifs.

Mes employés qui ont été en contact avec cette personne, ils sont négatifs mais ils doivent s'isoler. On est juste trois employés qui n'ont pas eu de contact , précise M. Doucet, ajoutant que des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et du CLSCCentre local de services communautaires de Saint-Omer remplacent son personnel en isolement.

On est bien contents si ça peut s'arrêter là. C'est toujours inquiétant, toujours. Normand Doucet, propriétaire de la résidence Chez Stanley

Forte croissance des cas dans Avignon

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux constate par ailleurs une forte croissance des cas de COVID-19 dans la MRC d'Avignon depuis samedi matin, dans la communauté et dans certaines résidences pour personnes âgées .

La population est donc invitée à redoubler de prudence et à respecter les mesures sanitaires de base, soit à se laver les mains fréquemment, à porter le masque en public et à respecter la distanciation de deux mètres avec toute personne qui ne vit pas à la même adresse. Il est également recommandé de s'isoler dès l'apparition de symptômes de la COVID-19.

La Gaspésie compte actuellement 13 cas actifs de COVID-19, dont neuf dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon.

Aucun cas actif n'est rapporté aux Îles-de-la-Madeleine.

La région compte toujours 213 guérisons et neuf décès liés à la COVID-19.