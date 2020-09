COVID-19 : L’Ontario bat son record de dépistage avec plus de 40 000 tests en 24 h

La ministre de la Santé, Christine Elliott a souligné cette information sur son compte twitter, précisant que Santé publique Ontario continue d’augmenter la capacité de ses laboratoires.

Sept nouvelles cliniques mobiles ont également été lancées samedi dans les région de Toronto, Peel et Ottawa, selon la ministre. Plus tôt cette semaine, Doug Ford dénonçait un temps d'attente « ridicule » pour obtenir un test.

Samedi, à Ottawa, plusieurs citoyens rapportaient un temps d'attente très long et parfois difficile à tenir pour les plus jeunes.

La clinique mobile de dépistage au volant d'Etobicoke, en banlieue de Toronto, affichait plusieurs heures d'attente le 15 septembre dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Morell

Les cas actifs en hausse pour une 17e journée consécutive

La province a par ailleurs rapporté 365 nouveaux cas de COVID-19, un nouveau décès et 191 nouvelles guérisons.

Ces chiffres confirment l’augmentation du nombre de cas actifs dans la province, qui repasse au-dessus de la barre des 3000 pour la première fois depuis le 12 juin dernier. Ce chiffre était descendu en bas de 900 au milieu du mois d’août.

Le nombre de cas actifs est en hausse depuis le 3 septembre.

Le nombre total de personnes infectées atteint désormais 46 849 dont 2827 sont décédées, selon le bilan des autorités. Des données compilées par CBC/Radio-Canada font état, elles, de 2866 victimes.

Malgré cette accélération de la propagation du virus, le système de santé ontarien reste stable avec une soixantaine d’hospitalisations en cours à travers la province, incluant 23 patients en soins intensifs et 10 sous respirateur.

Les tendances géographiques et démographiques de répartition des nouveaux cas restent inchangées : Toronto et Peel restent les foyers les plus importants avec respectivement 113 et 102 nouveaux cas rapportés ce dimanche, et sept cas sur dix sont des personnes âgées de moins de 40 ans.