Un gel plus précoce qu'à l'habitude à Québec

En moyenne, un épisode de gel survient en septembre dans la région de Québec. Le mercure passe sous zéro, en règle générale, entre le 28 septembre et le 5 octobre.

Cette année, nous avons déjà deux nuits avec des températures négatives , souligne Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Le portrait est semblable à Saint-Georges, en Beauce. En moyenne, la terre gèle à trois reprises en septembre.

Il y a eu quatre nuits avec du gel jusqu’à maintenant, précise M. Bégin. Nous sommes tout à fait dans la normale, donc, d’autant plus que le gel survient généralement entre le 13 et le 19 septembre.

Comment un été si chaud peut-il se conclure de manière plus fraîche? Il faut voyager jusqu’en Colombie-Britannique pour obtenir l’explication, explique Jean-Philippe Bégin.

Il y a une corrélation avec le courant-jet, qui plongeait du nord au début de l’été sur la côte ouest, amenant du temps froid , souligne le météorologue.

Pendant ce temps, ce même courant montait dans l’est du continent, amenant des températures chaudes.

Depuis le 15 août, toutefois. le courant-jet redescend plus fréquemment sur nos régions, soufflant sur l'est du continent l'air frais du nord.

La durée du jour écourtée rafraîchit également l’exposition au soleil de la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches.

C’est 3 minutes et demi en durée de jour qu’on perd chaque jour en s’approchant de l’équinoxe. C’est notable : on perd plus 21 minutes par semaine. Au bout d’un mois, c’est près d’une heure et demi qu’on perd en durée du jour.

Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada