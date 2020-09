Effervescence à l’école Saint-Joseph d’Anticosti

L'école Saint-Joseph de Port-Menier, sur l'île d'Anticosti, accueille deux fois plus d'élèves que l'an passé. Des enfants y ont fait leur entrée à la formation préscolaire, et de nouvelles familles se sont installées dans la communauté. Le personnel de l'école est ravi, mais l'organisation scolaire a dû être repensée.

Le nombre d'élèves de l'école Saint-Joseph a doublé d'un coup. Elle accueille cet automne huit nouveaux élèves, dont quatre enfants de quatre ans.

C'est très changeant, on se connaît tous, mais là on apprend à connaître les autres , raconte Lili Maya Michaud, une élève de secondaire 1.

Lili Maya Michaud Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les 16 élèves de l'école sont répartis du préscolaire jusqu'au premier cycle du secondaire. Quatre enseignants se partagent toutes les matières et les adaptent aux petits comme aux grands. Ils sont épaulés par une directrice orthopédagogue.

Adam Lemay-Gaudet est l’un de ces quatre enseignants.

Cette année, c'est les maths, j'enseigne aussi le préscolaire-maternelle, le volet plein air qu'on a. Aussi, l'éducation physique et aussi les cours de musique, guitare. Ça, c'est cette année , énumère-t-il.

L'enseignant Adam Lemay-Gaudet. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Adam et ses collègues doivent être polyvalents et tirer profit du petit nombre d'élèves.

C'est un privilège qu'on peut avoir. Il faut savoir bien l'utiliser, par exemple. [...] Il faut aussi que l'élève apprenne que, oui, on a plus de temps avec lui, mais il faut qu'il développe une autonomie pareil. Parce que si c'est toujours de lever sa main pour [dire] "monsieur, monsieur, j'ai une question", l'autonomie n'est pas développée , indique l’enseignant.

Les élèves, comme Loick Joubert, quatrième année, sont habitués de côtoyer des enfants de tous les âges à l'école.

Non, on n’a pas de classe, nous , résume le jeune.

Loick Joubert Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Une réalité unique à laquelle le personnel doit s’adapter, comme en témoigne Adam Lemay-Gaudet.

Il y a des matières où on est capables de mélanger tous les groupes pour pouvoir enseigner, dans lesquelles on apporte des projets qui peuvent être à la hauteur de chacun des élèves , présente-t-il.

Le petit nombre d'élèves permet un enseignement plus personnalisé à l'école Saint-Joseph. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

D'autres matières ne peuvent être enseignées à tous ces jeunes en même temps. C'est le cas pour les sciences, par exemple, qui nécessitent de diviser le groupe.

Et l'apprentissage ne se fait pas seulement en classe. L'île d'Anticosti est un territoire riche que les enseignants explorent le plus souvent possible avec leurs élèves.

Dès les plus jeune âge, les enfants apprennent dans les espaces naturels de l'île. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

On n’ira pas dehors juste pour aller jouer dehors, courir partout. Il y a une intention pédagogique à ça , souligne Adam Lemay-Gaudet.

Les élèves de Port-Menier doivent par la suite terminer leurs études secondaires à l'extérieur de l'île.

On ne sera pas habitués quand on va aller sur le continent, ça va sûrement être beaucoup bizarre, mais là, c'est vraiment le fun apprendre avec la nature puis tout , mentionne Lili Maya Michaud, qui devra bientôt quitter l’île pour poursuivre son éducation.

Des élèves dans le local de sciences Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les enseignants veulent bien préparer leurs élèves pour ce prochain chapitre de leur vie, mais aussi, ils souhaitent leur transmettre l'idée qu'Anticosti peut être le point de départ de tout ce qu'ils souhaitent réaliser.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais