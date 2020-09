Incendie dans un immeuble de Sherbrooke

Les pompiers se sont rendus au 340 9e Avenue Sud vers 4 h 10. À leur arrivée, des résidents de l'immeuble à trois étages étaient prisonniers de leur balcon.

Il y avait de la fumée et des flammes apparentes, explique Lee Hansford, chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke. Il y avait aussi des citoyens aux 2e et 3e étages, pour qui c'était impossible d'évacuer. Rapidement, on a pris des échelles portatives et on a secouru ces gens-là.

Une vingtaine de pompiers ont combattu l'incendie pendant près de deux heures. Deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital en raison de brûlures aux pieds. La Croix-Rouge est également venue en aide à six personnes.