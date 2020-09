La Commission européenne veut renforcer son arsenal contre les géants du numérique

Les GAFA (acronyme désignant Google, Amazon, Facebook et Apple), sont trop gros pour ne pas s'en soucier , estime le commissaire européen, selon qui l' UEUnion européenne a besoin d'une meilleure supervision de ces mastodontes, à l'instar de la régulation renforcée de l'activité des banques après la crise de 2008.

La Commission européenne doit dévoiler une nouvelle législation d'ici à la fin de l'année (la Digital Services Act), une priorité de l'exécutif européen, afin de mieux surveiller la manière dont les grandes plateformes étendent leurs activités, s'attaquent à la désinformation ou gèrent les données personnelles.

Elle vise à mieux protéger les consommateurs et les concurrents plus petits.

L'échelle des sanctions pour des plateformes qui, par exemple, forceraient leurs utilisateurs à n'utiliser que leur service pourrait aller jusqu'à les obliger à se séparer de certaines de leurs activités.