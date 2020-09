Un convoi de camions pour les Olympiques spéciaux, malgré la pandémie

Le 13e convoi annuel a réussi à amasser 36 000 $ pour l’organisation qui promeut l’activité et les compétitions sportives pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

En raison des restrictions liées à la COVID-19, le convoi n'était composé que d'une quinzaine de camions, plutôt que des centaines de semi-remorques qui s’y joignent habituellement chaque année.

Malgré le convoi moins imposant que d'habitude, la PDG des Olympiques spéciaux du Manitoba se réjouit de la visibilité qu’il a apporté à son organisme et des 36 000 $ en dons obtenus. Le but premier est de prélever de l’argent pour les Olympiques spéciaux, dit Jennifer Campbell, et c’est un moment important pour nous alors que les athlètes s’apprêtent à retourner au jeu.

En temps normal, son organisme gère plusieurs programmes de collecte de dons, mais la pandémie a apporté son lot de défis.

La COVID-19 a durement touché nos activités de financement et tous nos programmes pour les athlètes ont été suspendus , dit Jennifer Campbell, qui demeure optimiste face à l’avenir. Ce convoi nous montre à quel point la communauté continue d’appuyer nos athlètes.

L'information sur la relance et l'inscription aux différentes activités des Olympiques spéciaux du Manitoba sera disponible le 21 septembre, selon le site web de l'organisme (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .