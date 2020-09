Opération OSCAR : les policiers visitent les bars de Québec

L'Opération en était à sa première journée, vendredi. Plus de 1000 bars et restaurants du Québec devraient être visités durant la fin de semaine.

Parmi ces établissements, on retrouve le Bar Zotti, sur le Boulevard de l'Ormière, à Québec.

Environ vers 20h-20h30 [les policiers] sont arrivées, ils se sont lavé les mains. Ils se sont accotés au comptoir, je leur ai demandé de s'asseoir , explique Jessee Lamarre, serveuse dans l'établissement.

Ils nous ont demandé si, des fois, on avait de la misère avec le monde debout pas debout. J'ai dit non. Quand ils sont arrivés, tout le monde était assis. Ils ont vu qu'on avait nos plexiglas pour les machines à poker ainsi que tous les nettoyants , ajoute l'employée.

La visite, d'une quinzaine de minutes, s'est conclue sans réprimande.

Première expérience concluante

La première journée de l'opération a été bien accueillie selon la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

Nous, nos membres, ils nous ont tout contactés aujourd'hui et tout le monde nous a dit que c'était très positif , ajoute Renaud Poulin, PDG de la corporation.

Les membres n'ont rien à redire contre les policiers, ça s'est fait très bien, très courtois . Certains nous ont dit qu'ils auraient aimé que ça débute plus tôt il y a quelques semaines aussi .

Certains clients, eux, n'étaient pas du même avis.

Les gens qui sont récalcitrants , qui s'en foutent des lois, qu'on envoie les policiers ou l'armée ça ne change rien. Je me rappelle à l'école secondaire. Plus il y avait de règles, moins on les respectait , déplore Marc-Olivier Lavoie, un client rencontré vendredi.

Tu vois souvent les serveurs te dire de mettre ton masque donc qu'il y ait plus de policiers ça peut être une bonne affaire pour plus qu'on prenne ça au sérieux , ajoute une autre cliente, Sabrina Ben Hassounna.

Le nombre de constats d'effraction remis dans le cadre de l'opération Oscar, vendredi, n'a pas été dévoilé.

Avec les informations de Marie-Maude Pontbriand