Une première soirée occupée pour les patrouilleurs de l'opération OSCAR en Outaouais

Plus d'une soixantaine de bars et restaurants de la région de l'Outaouais ont reçu la visite de patrouilleurs dans le cadre de l'Opération systématisée comportements à risque (OSCAR), vendredi. Les interventions policières se poursuivent samedi, tandis que la région a enregistré une hausse record d()u nombre de nouveaux cas de COVDI-19.

L'initiative, lancée vendredi par le gouvernement provincial, vise à s'assurer que les consignes sanitaires y soient respectées.

À Gatineau, cinq équipes composées de cinq patrouilleurs ont visité une cinquantaine d'établissements. Parmi ceux-ci, on retrouve le Shaker qui a connu une éclosion de cas de COVID-19 en début de mois.

Dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais qui comprend la ville de Chelsea, les policiers se sont rendus dans une dizaine d'établissements.

Le directeur du Service de police de la MRC, Yves Charette a indiqué que son service participait activement à l'opération provinciale .

Tout s'est bien déroulé, aucune contravention n'a été donnée. Yves Charette, directeur du service de police

La préfète de la MRC, Caryl Green a réitéré que les policiers étaient très impliqués dans la sensibilisation auprès de la population au courant de l'été.

Il faut que le message passe et que chacun soit très très vigilant, a-t-elle ajouté.

Des visites ont également été faites du côté de Maniwaki. La préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantale Lamarche a confirmé que la Sûreté du Québec (SQ) s'était rendue dans au moins deux restaurants.

Chantale Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (Archives) Photo : Radio-Canada

Mme Lamarche a souligné que l'opération OSCAROpération systématisée comportements à risque était appréciée. Je vous dirais que c'est bien vu , a-t-elle fait valoir en entrevue. On ne veut pas retourner à la case départ au mois de mars, on ne veut pas revoir les contrôles routiers, donc on préfère qu'il y ait des inspections comme ça.

Les patrouilleurs reprendront cette même routine samedi. Comme l'opération est toujours en cour, la SQSûreté du Québec ne peut pas faire un bilan exhaustif et il faudra attendre lundi avant d'obtenir tous les détails.

Une hausse record du nombre de nouveaux cas en Outaouais

Le Québec a enregistré 427 nouveaux cas de COVID-19 au sein de sa population. On n'avait pas vu une augmentation aussi prononcée depuis la fin du mois de mai.

L'Outaouais ne fait pas exception avec ces 27 nouveaux cas, selon les dernières données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Il s'agit d'un nouveau record puisqu'à aucun moment de la pandémie, le nombre de nouveau cas n'a été aussi élevé.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, on rapporte une augmentation de 55 cas en comparaison à vendredi. Un décès supplémentaire a aussi été recensé, selon les données de Santé publique Ottawa.

Avec les informations de Yasmine Mehdi