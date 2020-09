La Saskatchewan touchée par la fumée des feux de l’Ouest américain

Samedi, la majeure partie de la fumée demeurera en altitude et produira de la brume sèche , peut-on lire dans le bulletin.

Les régions concernées : Assiniboia - Gravelbourg - Coronach

Leader - Gull Lake

Moose Jaw - Pense - Central Butte - Craik

Shaunavon - Maple Creek - Val Marie - Collines Cypress

Swift Current - Herbert - Cabri - Kyle - Lucky Lake

En soirée, une dépression transportera une fumée plus épaisse [...] La qualité de l’air deviendra très mauvaise à certains endroits, prévient Environnement Canada. Cette dépression quittera la province dimanche et la qualité de l'air s'améliorera graduellement au cours de la journée.

Les régions concernées par le bulletin publié samedi. Photo : Environnement Canada

Au passage de la dépression dimanche, il y aura un peu de fumée sur tout le sud de la province, mais moins dense, selon le bulletin.