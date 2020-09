Moratoire sur la chasse à l'orignal : le gouvernement demande un retour aux discussions

Par communiqué de presse, le MFFP réitère sa volonté d'assurer la pérennité de la population d'orignaux et indique que la communauté de Lac Barrière est elle aussi invitée à prendre part aux travaux du comité technique conjoint actuellement en cours et auxquels participent les autres communautés algonquines et le conseil tribal algonquin.

Depuis quelques jours, des membres de la communauté du Lac Barrière bloquent l'accès aux chasseurs à quatre points de contrôle le long des jonctions de la route 117. Ils ont décidé d'imposer leur propre moratoire parce qu'ils s'inquiètent du déclin de la population d'orignaux sur leur territoire.

Hector Jérôme, membre du conseil de bande de la communauté du Lac Barrière, indique que le chef n'a pas reçu de réponses après avoir demandé au MFFP d'établir un plan d'aménagement.

Ça ne marche pas, ils ne veulent pas venir à la table et travailler avec la communauté. La seule manière de leur faire comprendre, c'est qu'on les bloque de faire leur activité, qui est la chasse à l'orignal. Ce n'est pas ça qu'on veut faire, mais on est obligé de le faire , affirme-t-il.

Si on ne fait rien aujourd'hui, on n'aura plus d'orignal et nos futures générations n'auront plus d'orignal non plus. Hector Jérôme, membre du conseil de bande de la communauté du Lac Barrière

Plus tôt aujourd'hui, la Sépaq déplorait que des membres de la communauté du Lac Barrière bloquent l’accès aux chasseurs dans la réserve faunique la Vérendrye. Le responsable des relations avec les médias à la Sépaq, Simon Boivin, indique que son organisation souhaiterait que les discussions se fassent autour d’une table de négociations.

On appelle les partis à poursuivre le dialogue pour trouver un terrain d'entente sans pénaliser les chasseurs qui se sont procuré un séjour de chasse dans la réserve en respectant toutes les règles en vigueur. Déjà, la Sépaq a dû procéder au remboursement de certains groupes parce qu'ils se sont vus barrer l'accès à leur secteur de chasse ou ils ont été victimes d'intimidation durant leur séjour , mentionne Simon Boivin.

Le MFFP rappelle que, cette année, une réduction de 30 % des permis de chasse et de 50 % des permis pour les femelles a été appliquée.