En silence ou dans les cris, la Côte-Nord dénonce la violence sexuelle

À Forestville, c'est dans le silence que les personnes présentes ont marché, en soutien à toutes les victimes de violences sexuelles, qu'elles dénoncent leur agresseur ou non.

Souvent, les femmes ont peur d'être jugées et ne veulent pas parler , explique l'adjointe à la Maison l'Amie d'Elle de Forestville, Hélène Beaulieu-Lafond.

C'est pour ça qu'on fait une marche silencieuse, en hommage à toutes celles qui n'osent pas parler, briser le silence, poursuit-elle. Et à Baie-Comeau, ils vont briser le silence pendant la marche et faire un recueillement silencieux après.

Les femmes sont de plus en plus prêtes à dénoncer. Avec #MeToo et #MoiAussi, ça fait deux grosses vagues qu'on a, et les femmes veulent prendre leur place. Il y a un bel engouement et s'il y a de grosses réactions, c'est parfait dans la situation.

Hélène Beaulieu-Lafond, adjointe à la Maison l'Amie d'Elle de Forestville