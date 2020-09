Travaux majeurs d'Hydro-Québec à Parent

Des travaux majeurs sont effectués, samedi, sur la ligne électrique La Vérendrye-Parent qui alimente le secteur de Parent à La Tuque. Au total, 30 structures considérées critiques seront remplacées au cours de la journée. Ces travaux sont rendus nécessaires par des coupures de courant fréquentes et prolongées dans le secteur.

L’électricité proviendra d’une génératrice durant la journée. Les travaux généreront toutefois deux courtes pannes en matinée et en soirée, puisqu'un délai est requis pour rétablir l'alimentation sur le réseau. Hydro-Québec invite d’ailleurs ses clients à limiter leur consommation d’électricité pendant la journée, puisque la capacité de la génératrice est limitée.

Au total, 70 monteurs de lignes de partout au Québec participent à cette importante opération.

Le matériel et les équipes ont dû être transportés par hélicoptères, véhicules hors route, camionnettes et un véhicule amphibie.

Des monteurs de ligne sont à pieds d'œuvre pour procéder au remplacement d'une trentaine de structures en bois de la ligne La Vérendrye-Parent. Photo : Hydro-Québec

Des travaux sont en cours depuis la mi-août pour remplacer les structures de bois par des structures d’acier, moins fragiles et plus durables. Une quarantaine d’isolateurs et de traverses ont ainsi été changés.

La ligne La Vérendrye-Parent en chiffres: Construite en 1984

58 km

283 portiques de bois

Travaux 2021-2022

Ces travaux visaient à sécuriser l’alimentation en électricité avant la réalisation des travaux prévus en 2021 et 2022.

Des génératrices seront ajoutées pour assurer que les résidents de Parent conservent l'électricité durant ces travaux. Au terme de ces travaux, près de 73 % de la ligne aura été mise à niveau.