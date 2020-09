L’Estrie enregistre 30 nouveaux cas de COVID-19

Au cours de la fin de semaine, la santé publique en Estrie ne donne pas de détails quant à l’origine des cas sur le territoire.

L’Estrie demeure en préalerte, associée à la zone jaune. Dans la dernière semaine, la région a enregistré en moyenne 17 nouveaux cas par jour. Afin de retourner en zone verte, l’un des critères établis par la santé publique est de compter au maximum 10 nouveaux cas par jour.

Éclosion au Cégep de Sherbrooke

Une éclosion est en cours au Cégep de Sherbrooke. La santé publique précise seulement que moins de cinq cas y ont été comptabilisés.

Une dizaine de personnes qui font partie du même sous-groupe ont dû se placer en isolement, précise le Cégep. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS affirme que toutes les mesures ont été prises au cégep. Pour le moment, aucun appel au dépistage n'est lancé dans l’établissement qui compte 5600 étudiants et 800 membres du personnel.

Près de 20 cas à l’Université de Sherbrooke

À l’Université de Sherbrooke, une activité sociale à l’extérieur du campus serait à l’origine de 18 cas dans l’établissement. Il ne s’agit toutefois pas d’une éclosion puisque la contamination n’a pas eu lieu à l’université.

L’UdeS précise que les personnes déclarées positives à la COVID-19 sont des étudiants de 1re et de 2e années du programme d’études sur l’adaptation scolaire et sociale. Jusqu’au 27 septembre, les cours du programme seront donnés à distance.

Les étudiants infectés ainsi que les personnes qui ont été en contact étroit doivent demeurer en isolement.

Les activités d’enseignement et de recherche continuent de se dérouler normalement pour le reste de la faculté et de l’université qui compte 31 000 étudiants et 7 200 membres du personnel.