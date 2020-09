Bientôt la fin du comptoir retrait Desjardins de Marsoui

Depuis la fermeture du point de service de Desjardins à Marsoui, en décembre 2015, les résidents du village peuvent retirer de l'argent au bureau municipal.

Ils peuvent également recevoir l'aide de la préposée pour utiliser la plateforme en ligne AccèsD.

Or, ce ne sera bientôt plus possible.

Desjardins a informé le Comité de développement de Marsoui, qui assure la gestion du comptoir retrait, que l'entente ne serait pas renouvelée après la date d'échéance du 17 décembre prochain.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le directeur général de la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie, Denis Therrien, indique que seulement 20 personnes utilisent le comptoir chaque mois, ce qui représente environ 50 transactions mensuelles.

Cette faible utilisation nous permet de considérer comme un succès l'accompagnement offert aux membres de la Caisse au cours des cinq dernières années , écrit M. Therrien.

Il rappelle que les membres de Marsoui peuvent utiliser le service AccèsD téléphone et invite ceux qui auraient encore besoin d'accompagnement à contacter la Caisse populaire.

Un choc pour la communauté

La présidente du comité, Renée Gasse, affirme néanmoins que la nouvelle a été un choc pour plusieurs aînés de la municipalité.

Ça doit être 80 % des personnes âgées du village qui ne font pas leurs transactions sur Internet. Il y en a qui ont encore leur livret! Alors pour eux, c'était bien pratique parce que là, ils ne pourront pas le faire chez eux, ils n'ont pas d'ordinateur , souligne-t-elle.

Perdre un service dans un petit village comme le nôtre, c'est jamais jamais positif. Même si c'était 10 heures par semaine, c'était assez apprécié pis c'était important. Renée Gasse, présidente du Comité de développement de Marsoui

Après avoir fait circuler une pétition pour le prolongement de l'entente, en vain, le Comité de développement de Marsoui demande maintenant à la Municipalité d'intervenir auprès de la Caisse Desjardins.

Le maire, Ghislain Deschênes, confirme d'ailleurs qu'il va demander à rencontrer M. Therrien pour lui demander de prolonger l'entente d'un an.

Je souhaite que la Caisse populaire décide de prolonger d'au moins un an ce service. Pour un an, je pense que la Caisse populaire pourrait revoir sa position et après ça, ça va avoir une fin, c'est sûr , avance le maire.

M. Deschênes s'inquiète particulièrement des conséquences d'un éventuel reconfinement, puisque plusieurs de ses citoyens n'ont ni voiture pour se déplacer, ni carte de crédit pour faire leurs achats, comme l'épicerie, en ligne.

Mme Gasse ajoute que le comptoir n'est pas seulement utilisé par les personnes âgées, mais aussi par les travailleurs de l'usine GDS et les commerçants du village, qui ont souvent besoin d'argent comptant.

Elle estime que les transactions réalisées au comptoir s'élèvent à environ 50 000 $ par année. Le salaire de la préposée était payé par la Caisse Desjardins de la Haute-Gaspésie, par l'entremise d'une subvention de 75 000 $ pour cinq ans.