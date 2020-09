La pandémie a grugé au moins 4 millions $ à la Société des traversiers

La principale cause de ce manque à gagner, creusé de mars à juin, est la baisse historique d'achalandage des trois principales traverses tarifées de la STQSociété des traversiers du Québec .

Au plus fort du confinement, des dizaines de milliers de passagers et de voitures en moins ont monté à bord des navires de la société d'État, notamment à la traverse Québec–Lévis. En avril, les baisses d'achalandage oscillaient entre 75 et 95 %.

Pour le premier trimestre, la perte estimée de revenus s’est établie à 3,7 millions $, dont 3,3 millions $ directement liés à l’achalandage , confirme Bruno Verreault, conseiller en communication à la STQSociété des traversiers du Québec .

Les revenus de tarification représentent la principale source de revenus autonome de la société d'État, dont la majorité du budget d'exploitation provient de la participation gouvernementale. Bon an mal an, environ 20 millions $ entrent dans les coffres de la STQ par les traverses tarifées, soit environ 10 % du budget annuel.

Les pertes de 3,3 millions $ représentent à eux seuls environ 16,5 % des revenus anticipés cette année.

Revenus de tarifications en 2019 Québec–Lévis : 5 204 967 $ Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola : 5 952 326 $ Matane–Baie-Comeau–Godbout : 9 749 010 $ Source : Rapport annuel 2019-2020 de la STQ

En plus d'être privée de revenus, la STQSociété des traversiers du Québec a aussi dépensée davantage.

La pandémie a généré des dépenses directes importantes, par exemple l’achat de produits désinfectants, la présence de gardiens sur les navires et l'achat de différents équipements , explique Bruno Verreault. Ces dépenses s’élèvent à 1,7 millions $ au premier trimestre.

La STQSociété des traversiers du Québec a par ailleurs minimisé ses pertes en réalisant, dit-elle, certaines économies opérationnelles .