Réinventer les Gémeaux en période de pandémie

On voulait absolument qu’il y ait un gala [...] mais ce n’était pas le temps d’arriver avec des feux d’artifice, des paillettes et 28 danseurs , affirme Véro en entrevue à l’émission Pénélope.

On est un peu plus dans la sobriété, donc il n’y aura pas de gros sketchs ou de gros numéros de variété. Je pense qu’on est dans ce qu’on appelle pur bonheur”, on est plus dans les zones du feel good.

Le gala sera diffusé en direct du studio 42 de Radio-Canada, devant une centaine d’artistes, chacun accompagné d’une personne maximum habitant obligatoirement à la même adresse civique.

La bonne nouvelle [...] c’est qu’on a le droit d’avoir des gens en studio, se réjouit Véro. Ça, c’est un gros plus parce que quand on a commencé à parler du gala en avril, il n’était même pas question qu’il y ait des gens dans la salle et tout aurait été préenregistré.

La réalité augmentée en renfort

Pour ajouter un peu de dynamisme à la soirée, le réalisateur du gala Daniel Vigneault est allé chercher de l’aide du Studio Lüz, spécialisé en conception visuelle, afin d’y inclure des éléments de réalité augmentée, qui permet d’intégrer du visuel en trois dimensions aux prises de vues réelles.

J’ai vu des images – ça fait déjà une semaine qu’ils font des tests techniques dans le studio – et on ne reconnaît pas le studio 42. On est ailleurs , affirme Véro.

Grâce à la réalité augmentée, il va y avoir des images qui sortent du plancher. C’est vraiment impressionnant. C’est magnifique ce qu’ils ont réussi à faire.

Une avant-première signée Arnaud Soly

Pour la première fois, l’humoriste Arnaud Soly animera l'Avant-première des prix Gémeaux, où sont récompensés les professionnels et professionnelles de la télévision et des médias numériques.

L'humoriste Arnaud Soly Photo : Fair-Play

C’est sûr qu’il y a fallu s’adapter avec la COVID, donc moi j’ai eu l’idée d’avoir un public très sélectif, soit 10 personnes qu’on a choisies en fonction d’un concours pour trouver les meilleurs rieurs et rieuses au Québec, donc ça va être vraiment la crème du rire , explique-t-il dans une vidéo publiée sur la page Facebook d'ICI ARTV.

Difficile de voir exactement ce qu’il veut dire, mais ça promet!

La remise des prix de l’avant-première sera diffusée dès 14 h 30 sur ICI ARTV, alors que le gala des prix Gémeaux sera diffusé à compter de 20 h, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.