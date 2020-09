Une coalition se mobilise pour que la relance économique soit verte

À quelques jours de la présentation d'un nouveau discours du Trône à Ottawa, une coalition formée d'environnementalistes et de citoyens lance une initiative pour que le gouvernement Trudeau instaure une relance économique verte.

La pandémie nous donne une occasion de réfléchir de façon créative à comment on organise notre société. Pourquoi ne pas saisir l'occasion qu'on a de plutôt créer un avenir plus résiliant? Caroline Brouillette, analyste des politiques au Réseau Action Climat Canada, membre de la coalition

Le groupe, chapeauté par la Fondation David Suzuki, cherche à démontrer que les investissements dans une relance juste et verte sont bons pour l'économie.

Pour ce faire, ils lancent l'initiative le Vrai billet vert , un billet virtuel d'une valeur de 307,85 $. Selon les calculs de Corporate Knights, pour tout investissement de 20 $ dans une relance juste et verte, le PIB du Canada bénéficierait de 307,85 $ sur le PIB du Canada au cours des dix prochaines années.

Le groupe soutient qu'avec de tels investissements, six millions d'emplois par année pourraient être créés dans les dix prochaines années.

Dans le cadre de cette initiative, la coalition mène une campagne interactive sur les médias sociaux, qui permettra aux Canadiens de voir un de leurs billets de 20 $ se transformer sous leurs yeux en billet de 307,85 $ à l'aide de leur téléphone intelligent.

Prévenir la prochaine crise

La coalition souhaite voir dans le discours du Trône des signaux clairs que le gouvernement Trudeau agit immédiatement pour s'attaquer aux changements climatiques, a indiqué Mme Brouillette.

On veut entendre une véritable intention et des actions crédibles dès maintenant pour décarboniser notre économie et s'attaquer à l'éléphant dans la pièce de l'économie canadienne, qui est notre production d'hydrocarbures , a-t-elle précisé.

Le groupe espère que le gouvernement ne proposera pas seulement des mesures à court terme pour se relever de la pandémie, mais aussi des politiques à plus long terme pour prévenir les prochaines crises.