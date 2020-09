COVID-19 : l'Ontario étend ses restrictions de rassemblement à toute la province

En conférence de presse samedi matin, le premier ministre Doug Ford a déclaré que les restrictions de rassemblements privés annoncées jeudi pour les régions de Toronto, Ottawa et Peel sont désormais étendues à toute la province pour les 28 prochains jours.

Cette réglementation, qui s'applique aux résidences, aux cours, ainsi qu'aux parcs et aires de récréation, stipule qu'au maximum 10 personnes peuvent participer à un événement intérieur, alors que le maximum pour l'extérieur est de 25.

Ces nouvelles restrictions ne s'appliqueront toutefois pas aux lieux comme les cinémas, les restaurants, les salles de réception ou les gymnases.

Sans pouvoir fournir de données précises sur le nombre de nouveaux cas liés à des rassemblements, la médecin hygiéniste en chef adjointe de l'Ontario, la Dre Barbara Yaffe, a assuré que la proportion des nouvelles infections résultant de réunions de groupe était en augmentation.

Une progression qui s'accélère

L’Ontario a rapporté samedi matin 407 nouveaux cas de COVID-19, sa plus forte progression depuis le début du mois de juin. Le bureau de santé publique de Toronto est celui qui recense le plus de nouveaux malades (140) devant celui de Peel (94) et celui d’Ottawa (55).

Plus de la moitié des nouvelles personnes infectées ont entre 20 et 39 ans.

Au total, 46 484 Ontariens ont été diagnostiqués avec la maladie depuis le début de l’épidémie, dont 40 777 sont jugés comme guéris.

Le nombre de nouvelles guérisons rapportées samedi reste toutefois bien inférieur à celui des nouveaux malades, confirmant une croissance des cas actifs pour un seizième jour consécutif.

Ce samedi, la santé publique a également confirmé un mort supplémentaire. Le bilan des autorités s’élève désormais à 2826 décès, les données compilées par CBC/Radio-Canada font état de 2865 victimes du coronavirus.

Record de dépistage et système de santé stable

La province a par ailleurs battu son record de dépistage en effectuant 38 940 tests au cours des dernières 24 heures. Le rythme s’est accéléré ces derniers jours, le nombre de tests effectués en une journée dépassant à plusieurs reprises la barre des 35 000.

En réponse à la demande croissante de tests, Santé Ontario a augmenté la capacité de huit centres de dépistage à Toronto, Peel et Ottawa avec sept centres de dépistages mobiles ouverts dans les régions et d'autres à venir pour aider à améliorer l'accès et à réduire les temps d'attente , a noté la ministre de la Santé, Christine Elliott, dans un tweet publié samedi matin.

Doug Ford a par ailleurs réitéré samedi matin son intention de rendre les tests accessibles dans plusieurs pharmacies.

Enfin, malgré une progression du virus qui s’accélère, le système de santé reste, quant à lui, relativement stable malgré une légère hausse des hospitalisations, qui sont passées à 64, contrairement à 43 samedi dernier.

La province compte présentement 20 patients admis dans des unités de soins intensifs, dont 10 sous respirateurs.