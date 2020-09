427 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Deux décès liés au coronavirus sont survenus dans les dernières 24 heures, auxquels s'ajoutent trois décès entre le 12 et le 17 septembre. Au Québec, ce sont donc 5797 personnes qui ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de cinq patients par rapport à la veille : 131 personnes sont désormais hospitalisées. Parmi celles-ci, 31 se trouvaient aux soins intensifs, soit une de plus que la veille.

Les prélèvements réalisés le 17 septembre ont légèrement diminué par rapport à la veille, avec 29 079 prélèvements à des fins de dépistage, jeudi, pour un total de 2 038 332 depuis le début de la pandémie. Québec publie systématiquement les données de dépistage 24 heures après les autres.

À Montréal, le nombre de cas confirmés a plus que doublé en 24 heures, passant de 58 à 128 personnes recensées. L'Outaouais connaît également une recrudescence des contaminations, 27 selon les données les plus récentes, soit la hausse la plus marquée de la semaine écoulée.

L'Estrie, Chaudière-Appalaches, Laval et les Laurentides connaissent également un pic des contaminations, ces dernières 24 heures, par rapport au recensement journalier de la semaine.