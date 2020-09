Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2021 à Halifax sont reportés

Avec toutes ces incertitudes concernant les frontières et les rassemblements de groupes et tout ce qui se passe, ce n’était pas possible , a expliqué Dale Plett, présidente des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord.

L’édition de 2020 a également été reportée pour la même raison en mars dernier.

Dale Plett a indiqué que bien que cette décision a été dure à prendre à nouveau, les gens l’ont bien compris et la JAANJeux autochtones de l’Amérique du Nord a reçu leur appui.

Elle a ajouté que la priorité demeure la sécurité des athlètes et des communautés d’où ils viennent.

La future date pour l’édition 2021 n’a pas encore été déterminée, mais Dale Plett a déclaré qu’Halifax resterait la ville hôte.

Nous informerons les gens dès que nous le saurons, mais il est évident que nous devons voir comment cette pandémie se déroule avant de prendre cette décision concernant la date définitive , a-t-elle conclu.

Un total de 5250 athlètes âgés de 12 à 19 ans du Canada et des États-Unis étaient censés participer à cet événement dans la capitale de la Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de Anjuli Patil de CBC.