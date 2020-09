3e journée de tensions entre pêcheurs en Nouvelle-Écosse

Des dizaines de bateaux de pêcheurs non autochtones ont passé la nuit au large de Saulnierville, dans la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, pour une deuxième nuit consécutive. Ils protestent contre la pêche des Autochtones qu'ils jugent illégale et ils demeurent sur l'eau afin de protéger la ressource, selon eux.

Tard vendredi soir, les pêcheurs autochtones étaient encore présents sur le quai et contrôlaient les allées et venues.

Cela fait trois jours que des pêcheurs autochtones et non autochtones se font face, dans un climat de tension.

Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations a blâmé la ministre des fédérales des Pêches, pour son inaction face à ce qu’il qualifie d’ escalade alarmante dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Un appui de la Colombie-Britannique

L'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (UBCIC) a annoncé apporter son soutien à l’Assemblée des chefs micmacs de Nouvelle-Écosse.

L’UBCIC est solidaire des Micmacs et condamne les actes de violence et d’hostilité répréhensibles et illégaux contre les pêcheurs micmacs , peut-on lire dans un communiqué émis vendredi soir.

Les chefs indiquent que les actions représentent une menace sérieuse et critique pour le bien-être et la sécurité de la nation Micmac et pour les droits des Premières nations au Canada, protégées par l’article 35 de la Constitution canadienne.

Le quai de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, le 18 septembre 2020 au soir. Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Les tentatives visant à nier ou à délégitimer le droit des Micmacs à gagner leur vie de façon modérée grâce à la pêche sont offensantes et illégales , déclare l' UBCICUnion des chefs autochtones de la Colombie-Britannique .

Cette union de l'ouest du pays demande aux autorités de donner immédiatement l’exemple en sauvant les droits inhérents des Premières nations et en imposant de fortes représailles à ceux qui les bafouent.

Avec les informations de Geneviève Normand et Olivier Lefebvre.