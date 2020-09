Erin O'Toole atteint de la COVID-19, François Legault se place en isolement

Il a reçu le résultat vendredi soir, a fait savoir la formation politique par communiqué.

Le leader conservateur se sent bien, écrit-elle. De plus, il est très soulagé que sa femme et ses enfants aient quant à eux été testés négatifs .

Erin O’Toole était en isolement préventif depuis mercredi.

François Legault en isolement

Le chef conservateur était de passage à Montréal lundi où il a rencontré le premier ministre François Legault. Ce dernier a annoncé vendredi sur Twitter qu'il allait passer un test de dépistage et s'isoler par précaution.

On ignore quelle sera la durée de son isolement.

Nous allons discuter avec la Santé publique. Première étape, test , a indiqué à Radio-Canada Ewan Sauves, l’attaché de presse de M. Legault.

Intense activité à Montréal

Selon la Presse canadienne, un employé du Parti conservateur ayant participé à la visite de M. O'Toole avait reçu un diagnostic positif. Le parti avait omis de retracer toutes les personnes qui auraient pu se trouver à proximité de cet homme.

La Presse canadienne confirme que cette personne était très près des journalistes qui ont tenu une mêlée de presse avec M. O'Toole après sa rencontre avec M. Legault.

La mêlée de presse a duré un peu plus de 15 minutes.

Les journalistes consultés par La Presse canadienne n'avaient été contactés ni par la direction régionale de santé publique de Montréal ni par le Parti conservateur.

Lors de son passage à Montréal, M. O'Toole a tenu des rencontres dimanche avec des militants et d'anciens candidats de la dernière campagne électorale ainsi que des organisateurs du Québec. Il a également prononcé un discours dans une église catholique melkite de Montréal, selon la Presse canadienne.

Le lendemain, il assisté à une activité de financement organisée par Claude Thibault, un cadre d'une entreprise de haute technologie et membre du conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal.

La porte-parole du Parti conservateur, Kelsie Chiasson, soutient que le bureau de M. O'Toole a contacté tous les invités des événements auxquels le chef a participé à Montréal.

Le chef bloquiste déclaré positif

Plus tôt vendredi, c'est le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui avait été déclaré positif à la COVID-19.

Le Bloc québécois a indiqué par voie de communiqué que M. Blanchet restera en isolement dans sa maison de Shawinigan jusqu’au 26 septembre, conformément aux instructions de la Santé publique du Québec. Il se porte parfaitement bien .

Lundi, le Bloc québécois avait annoncé que M. Blanchet et la quasi-totalité des députés se sont placés en isolement préventif parce qu'un employé du bureau d'Yves-François Blanchet a reçu un test positif de COVID-19.