Une paléontologue fait un lien entre la drag queen RuPaul et les dinosaures

Amy Atwater est la directrice des collections du Musée des Rocheuses à Bozeman, au Montana.

Lors d’une visite à Drumheller pendant un congrès de paléontologie, en 2017, elle a pris plusieurs égoportraits avec les statues de dinosaures peintes partout dans la municipalité.

« Mon amie et moi ne pouvions tout simplement pas nous empêcher de prendre des égoportraits avec ces magnifiques statues de dinosaures », a déclaré Amy Atwater.

La fidèle spectatrice des émissions RuPaul's Drag Race et de Canada's Drag Race, a aussi fait un lien avec les tenues portées par la célèbre drag queen.

En voyant toutes les tenues de RuPaul, j'ai été vraiment frappée par l’image de RuPaul dans cette tenue en noir et blanc. Cela m'a vivement rappelé une des statues de dinosaure squelette de Drumheller, et cela m'a fait réfléchir. Je me suis dis : "peut-être qu’il y a plus de liens entre la mode de RuPaul et les statues de Drumheller"!

Une fois qu'elle a eu l'idée, Amy Atwater a commencé à regarder ses photos et à rechercher les tenues RuPaul.

Il y avait beaucoup de choix , dit-elle. J'ai passé beaucoup de temps sur Internet à essayer de trouver des mariages parfaits.

Amy Atwater a publié ses trouvailles sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram et la réponse a été immédiate.

La ville de Drumheller a retweeté ses publications.

Les statues de dinosaures sont très, très colorées. J'ai essayé de marier cela le mieux possible. Je sais que beaucoup des dinosaures sont repeints régulièrement et comme j'ai pris ces photos il y a quelques années, celles que j'ai publiées ne ressemblent plus forcément à ce qu'il y a sur place , dit-elle.

Amy Atwater dit que son rêve ultime serait que RuPaul remarque son projet.

Ça serait un rêve! Bien sûr, j'aimerais avoir des nouvelles de RuPaul. C'est une personne très occupée, mais je serais honorée , dit-elle.

Amy Atwater dit qu'elle serait ravie de transformer sa collection en une exposition.