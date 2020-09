L’ouragan Teddy se dirige vers les Maritimes

L’ouragan Teddy se dirige vers les provinces du Canada atlantique et pourrait secouer les Maritimes mardi et mercredi, selon les météorologues.

La trajectoire exacte de l’ouragan était encore difficile a prévoir vendredi, indiquait Environnement Canada, mais les plus récents modèles suggèrent que Teddy pourrait toucher terre le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, tard dans la journée de mardi.

La tempête devrait apporter dans les Maritimes de la forte pluie et des vents forts potentiellement destructeurs , ce qui risque d’entraîner des pannes d’électricité.

Les communautés côtières pourraient subir une onde de tempête et un fort ressac.

Une tempête potentiellement dangereuse

À la mi-journée vendredi, Teddy était un ouragan de catégorie 4, dont les vents soutenus atteignent 210 km/h.

Environnement Canada, qui a publié vendredi après-midi un bulletin spécial sur les cyclones tropicaux, indiquait que Teddy se trouvait au sud-est des Bermudes et se déplaçait vers le nord-ouest.

L’ouragan doit se tourner vers le nord dimanche, dit le service météorologique national.

Teddy devrait ensuite envahir la zone de responsabilité du Centre canadien de prévision des ouragans lundi avant de s'approcher des Maritimes mardi , prévient-on.

Le Centre canadien de prévision des ouragans surveille de près l'évolution d’une tempête potentiellement dangereuse et commencera à émettre des mises à jour régulières sur Teddy à compter de 9 h, samedi matin.

Il y a eu 23 tempêtes nommées dans l’océan Atlantique jusqu’ici. C’est la saison des ouragans la plus active de l’histoire, après celle de 2005, qui avait vu 28 tempêtes nommées, dont le dévastateur ouragan Katrina.

Le dernier ouragan a avoir balayé les Maritimes est l’ouragan Dorian le 7 septembre 2019. C’était un ouragan de catégorie 2, rétrogradé en tempête post-tropicale juste avant de toucher terre dans la région d’Halifax. Dorian avait causé des dégâts notables et environ 80 % de la population de la Nouvelle-Écosse, du jamais vu, avait été privée d’électricité.

L'ouragan Dorian a causé des pannes d'électricité majeures et des dommages matériels importants en Nouvelle-Écosse. On voit un véhicule endommagé, le 8 septembre 2019 à Halifax. Photo : Reuters / John Morris

Jusqu’à maintenant, Teddy semble se déplacer plus lentement que Dorian. Cela pourrait lui donner plus de temps pour malmener les régions près des côtes canadiennes. Ses impacts dépendront non seulement de sa force à son arrivée, mais aussi des marées au moment où il s’approchera des zones côtières.

Comment se préparer?

En Nouvelle-Écosse, l’Organisation des mesures d’urgence a rappelé aux citoyens de se préparer au passage d’un ouragan ou d’une tempête tropicale, afin de minimiser les risques pour leur sécurité et pour leurs biens.

On demande notamment aux gens d’avoir des réserves d’eau et de nourriture en quantité suffisante pour au moins 72 heures.

À cet effet, le gouvernement provincial propose un guide, en français, de préparation à une urgence  (Nouvelle fenêtre) .