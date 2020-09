COVID-19 : 139 nouveaux cas et 3 décès de plus en Colombie-Britannique

Le bilan de la COVID-19 en Colombie-Britannique s'alourdit de 139 nouveaux cas et trois décès supplémentaires.

Le ministre de la Santé, Andrian Dix, et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry en ont fait l'annonce par communiqué.

Les nouveaux décès rapportés portent à 223 le nombre total de décès que la province a enregistré depuis le mois de mars. Actuellement, 59 personnes reçoivent des soins à l’hôpital, dont 20 personnes aux soins intensifs.

Les autorités sanitaires signalent également 40 cas historiques qui ont été testés entre le 11 août et le 16 septembre et ajoutés à la liste des cas actifs sur le territoire, peut-on lire. Les personnes en question ne possédaient pas de numéro d'assurance sociale et ont fait l'objet d'une enquête.

Il y a actuellement 3075 personnes qui bénéficient d'un suivi des autorités provinciales en raison d’une possible exposition au virus.

La fête du Travail en cause

La Dre Bonnie Henry et le ministre Dix constatent que la forte augmentation du nombre de cas de COVID-19 est le résultat de la façon dont nous avons passé notre long week-end de la fête du Travail .

La province encourage les Britanno-Colombiens à rester vigilants ce week-end et les week-ends à venir .

Les autorités sanitaires rappellent que la période d’incubation du virus peut s’étendre jusqu’à deux semaines. Pendant cette période, une personne peut être contagieuse sans le savoir et transmettre par inadvertance le virus à d’autres personnes précise le communiqué.