La Québécoise Elisabeth Williams remporte un troisième Emmy

Pour une troisième année consécutive, Elisabeth Williams, conceptrice visuelle de La servante écarlate, a vu son travail récompensé d’un prix Emmy remis lors de la soirée des Creative Arts Emmy Awards. Et pour sa dernière saison, la série canadienne Schitt's Creek a remporté son premier Emmy.

La montréalaise Elisabeth William a gagné l'Emmy de la meilleure conception visuelle pour une fiction contemporaine (d’une durée d’une heure ou plus). Des honneurs qu'elle a partagés avec ses collègues Martha Sparrow, à la direction artistique, et Robert Hepburn, aux décors.

Dans cette catégorie, l’équipe affrontait les émissions Big Little Lies, Succession, Killing Eve,Ozark, et The Morning Show.

Ce n’est pas le premier prix qu'Elisabeth Williams décroche pour son travail sur La servante écarlate, adapté du populaire roman de Margaret Atwood. En plus des prix Emmy remportés en 2019 et en 2018, la chef décoratrice a aussi gagné en février 2019 le prix de meilleure conception visuelle lors du gala des prix ADG (pour Art Directors Guild, ou guilde des directeurs artistiques).

Elle avait également obtenu une nomination aux prix Emmy pour Fargo en 2016. Elisabeth Williams a aussi travaillé sur les films Polytechnique, de Denis Villeneuve, Mars et Avril, de Martin Villeneuve, et l'émission Ces gars-là.

Un premier prix pour Bienvenue à Schitt’s Creek

Bienvenue à Schitt’s Creek (Schitt's Creek) a également gagné un Emmy pour la meilleure distribution d’une comédie. La série canadienne est en nomination pour 15 prix Emmy pour sa sixième et dernière saison.

Comme l’an dernier, Eugene Levy et Catherine O’Hara, tous deux originaires du Canada, sont également nommés dans les catégories du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une série télévisée comique. Ils interprètent respectivement Johnny Rose et sa femme Moira Rose.

Les actrices Annie Murphy et Catherine O'Hara et les acteurs Eugene Levy et Danel Levy dans la série « Bienvenue à Schitt's Creek ». Photo : CBC

Une cérémonie virtuelle

Les autres prix Emmy seront remis le 20 septembre lors d'une cérémonie virtuelle, en raison de la COVID-19.

Au palmarès des nominations, Watchmen est suivie par la comédie La fabuleuse MmeMaisel (TheMarvelous Mrs.Maisel, 20 nominations), le thriller Ozark (18) à égalité avec la comédie noire Succession (18), et TheMandalorian, une exclusivité de Disney+ consacrée à l'univers de Star Wars, avec 15 nominations.

Le géant Netflix devance nettement son rival HBO avec 160 nominations contre 107, un nouveau record.