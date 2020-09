Défi gratte-ciel : 11 pompiers ont monté les 38 étages de la Cité de l’énergie

Les pompiers et pompières peuvent peser plus de 140 kilos avec leur équipement sur le dos, mais ça n'a pas empêché 11 pompiers de la région de gravir les marches de la Cité de l’énergie vendredi soir avec tous leurs outils.

Cette année, le Défi gratte-ciel demande la montée de 38 étages, à pied. Le but est d’amasser des fonds pour la cause de la dystrophie musculaire.

Un pompier peut peser jusqu'à 140 kilos avec son équipement. Photo : Facebook / Association des pompiers et des pompières de Shawinigan

Le Défi gratte-ciel se déroule habituellement à Montréal à la tour Deloitte, mais cette fois-ci, la Fondation de l’énergie, en collaboration avec l’Association des pompiers et des pompières de Shawinigan, a décidé que ce défi aurait lieu dans la région.

Ça fait partie de notre job, des fois, il faut aller éteindre le feu quand il y a des édifices en hauteur. Il faut être en bonne forme physique, ça montre à la population qu’on est là pour intervenir en tout temps. Benoit Ferland, organisateur

Deux équipes seront formées, les jeunes et les plus vieux! Ça pourrait aller vite pour les jeunes, parce qu’ils sont souvent plus crinqués! , a rigolé Benoit Ferland en décrivant l'ambiance.

L’objectif d’amasser 3000 $ est déjà atteint, mais d’autres dons pourraient être recueillis.

Les ambulanciers d'Ambulance 22-22 dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan ont par ailleurs relevé ce défi la semaine dernière pour la même cause.