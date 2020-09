La Ville de Winnipeg appelle les conducteurs à plus de prudence dans les zones scolaires

La Ville de Winnipeg travaille avec les divisions scolaires afin de coordonner la circulation autour des écoles et demande aux conducteurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils sont dans les zones scolaires, a indiqué le maire Brian Bowman.

Brian Bowman rappelle qu’en raison des mesures de sécurité mises en place pour limiter les risques de propagation de la COVID-19 dans les établissements scolaires, certains élèves arrivent à l’école à des heures inhabituelles et d'autres utilisent des entrées et sorties différentes.

Il souligne que les Winnipégois doivent être conscients de tous ces changements et redoubler de vigilance lorsqu’ils conduisent dans les zones scolaires.

La sécurité des élèves doit être une priorité pour nous tous. Ralentissez même là où la limite de vitesse n’est pas imposée et regardez bien autour de vous lorsque vous conduisez , dit-il.

M. Bowman note qu’au cours des dernières semaines les travailleurs municipaux ont remarqué des irrégularités dans la circulation autour des établissements scolaires et la Ville a contacté les divisions scolaires afin de leur offrir du soutien dans la coordination de la circulation.

Le maire indique que la Ville prépare des trousses d’information qui seront remises aux écoles et envisage de développer, en collaboration avec les divisions, des stratégies propres à chaque environnement scolaire.

Chaque division est unique alors les soutiens que nous offrons varient également d’une division à l’autre , lance-t-il.

Circulation autour des centres de dépistage

Brian Bowman souligne que les travailleurs municipaux ont aussi constaté une grande affluence autour des centres de dépistage de la COVID-19 récemment. Il précise que la Ville a contacté les autorités sanitaires de Winnipeg afin de mieux coordonner la circulation autour de ces centres.

Avec les cas qui augmentent de plus en plus, de nombreuses personnes vont faire les tests. On demande aussi aux Winnipégois d’être prudents dans ces zones , lance-t-il.

Élargissement du service dans les bibliothèques

La Ville a également annoncé qu’à compter du lundi 21 septembre, toutes les bibliothèques, à l’exception de la bibliothèque Cornish, offriront un service élargi.

Cet élargissement inclura les services suivants :

Consultations des collections;

Utilisation des ordinateurs publics;

Récupération en personne des articles réservés;

Photocopie et impression;

Location d’espace d’étude limitée;

Offre de services à domicile;

Offre de services d’extension sélectifs;

Prêts interbibliothèques.

La Ville rappelle que toute personne qui visite une bibliothèque doit respecter des mesures de sécurité, notamment la distanciation sociale, la désinfection des mains et le port obligatoire du masque.