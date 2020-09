Des cellules artificielles pour lutter contre des maladies neurodégénératives

Sheref Mansy, un chimiste de l’Université de l’Alberta, et son équipe ont mis au point des cellules artificielles pouvant communiquer avec les cellules vivantes du corps et influencer leur comportement.

À long terme, les scientifiques espèrent que les cellules artificielles pourront être utilisées dans la lutte contre certaines maladies comme Parkinson ou des infections bactériennes.

Le but est de pouvoir intégrer des cellules artificielles dans un réseau neuronal afin qu’elles se substituent à des cellules défectueuses qui ne peuvent pas faire leur travail, comme par exemple sécréter certains neurotransmetteurs , explique la professeure associée en neurosciences Marie-Laure Baudet, de l’université italienne de Trente, qui a aussi participé à l’étude.

Pour le professeur en chimie Sheref Mansy, les cellules artificielles jouent donc, en quelque sorte, le rôle de garde-fou.

Dans la maladie de Parkinson, par exemple, les personnes atteintes synthétisent moins de dopamine à mesure qu'elles vieillissent, alors imaginez [le résultat] si une cellule artificielle pouvait sentir quand cela se produit et aider à en synthétiser plus , illustre le chercheur.

Pour l’instant les expériences ont eu lieu en laboratoire, sur des cultures en éprouvettes et non sur des animaux ou humains. Dans la prochaine phase d’essais, cela va changer.

Marie-Laure Baudet dit travailler avec des xénopes, une espèce de grenouilles. La prochaine étape, ça sera de tester sur les mammifères, ce qui sera beaucoup plus complexe et, par la suite, sur les humains , explique-t-elle.

Elle espère pouvoir commencer les tests sur des êtres vivants d'ici deux ans.

Des résultats prometteurs

Marie-Laure Baudet se dit néanmoins déjà très satisfaite des résultats observés. J’ai été surprise par le type de molécule qui a fonctionné, car c’est une protéine entière assez complexe qui est très importante pour le développement et la physiologie du cerveau , observe la chercheuse.

Ces cellules artificielles ne peuvent, pour l’instant, pas subsister au-delà de quelques heures dans les tests in vitro.

C'est précisément ce que le professeur Mansy aimerait voir changer. Si on voit ces cellules comme une thérapie, l'avantage c’est qu’elles peuvent répondre à des états changeants et je ne crois pas qu’on puisse bénéficier de leur action si elles ne restent pas plus de deux heures, sinon, autant juste prendre des médicaments , observe-t-il.

Il tient également à se faire rassurant : aucun risque qu’elles se multiplient et envahissent l’organisme dans lequel elles se retrouvent, soutient-il, car elles ne sont pas vivantes. En créant les cellules artificielles, on prend les choses que l’on souhaite et laisse de côté celles que l’on ne veut pas, dont l'habileté à se reproduire , note-t-il.

Au-delà du domaine thérapeutique, le Dr Sheref Mansy pense que ce type de cellules novatrices pourrait également être intéressant pour le domaine des biocarburants.