Une éclaircie pour le secteur albertain des hautes technologies

Ce financement intervient après le dépôt d’un rapport très attendu par les entreprises du secteur. L’Innovation Capital Working Group comporte les recommandations d’un groupe d'experts sur la façon de venir en aide et développer le secteur.

De cette somme, 4 millions de dollars proviennent de l'agence Alberta Innovates, qui a pour but d’aider les entreprises du secteur. Les 5 autres millions de dollars proviennent de l'initiative Technology Innovation and Emissions Reduction, qui aura pour mission d’aider les entreprises énergétiques et agricoles à utiliser l'intelligence artificielle pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Avec cette annonce, le gouvernement affirme vouloir redonner une place importante à la technologie de pointe, qui est la troisième industrie en importance de la province.

De nombreuses entreprises étaient en colère, lorsque le gouvernement conservateur a décidé, l'année dernière, de supprimer les programmes de crédit d'impôt censé stimuler les investissements dans le secteur des hautes technologies.

Ce programme permettait le remboursement de 25 % des salaires et des primes du personnel payés par les entreprises du secteur.

Le secteur des hautes technologies inclut environ 4600 entreprises et a généré environ 15 milliards de dollars de revenus annuels en 2016, selon la province.