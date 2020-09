Des cas de COVID-19 rapportés dans une école sur dix au Québec

La plus récente mise à jour du gouvernement du Québec, publiée vendredi, fait état de 272 écoles aux prises avec des cas de COVID-19, soit 25 de plus que le décompte de jeudi.

C'est donc dire que plus de 10 % des 2685 établissements scolaires des réseaux préscolaires, primaires et secondaires que comptent les réseaux publics et privés ont été touchés d'une façon ou d'une autre par la maladie depuis la rentrée.

En date du 17 septembre, à 16 h, 507 élèves et membres du personnel avaient été contaminés – une hausse de 54 cas en 24 heures.

La liste rappelle qu'à titre informatif, les réseaux scolaires public et privé comptent un peu plus de 1 000 000 d’élèves à la formation générale des jeunes .

Avec 81 écoles ayant décelé des cas de COVD-19, Montréal demeure sans surprise la région la plus touchée, devant la Capitale-Nationale (41), la Montérégie (38), Laval (24) et l'Outaouais (17).

Pour le moment, aucun cas n’est signalé dans les régions de la Mauricie, de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Nord-du-Québec.

Le gouvernement spécifie cependant que certaines écoles ne figurent pas sur cette liste, mais font actuellement l’objet de vérifications.

En tout, 189 classes ont dû être fermées dans les dernières semaines.