L’application Alerte COVID est utilisable en Saskatchewan dès maintenant

Les Saskatchewanais pouvaient jusqu’à présent télécharger Alerte COVID, mais son fonctionnement était bloqué dans la province.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s’est entendu avec son homologue fédéral, Justin Trudeau, pour autoriser l’Autorité de la santé de la Saskatchewan à fournir un code unique aux personnes qui reçoivent un diagnostic positif de la COVID-19.

Les malades pourront inscrire cette clé dans l’application, qui avertira les utilisateurs en contact avec la personne contaminée.

Qu’est-ce que l’application Alerte COVID? L’application mobile, lancée par le gouvernement du Canada le 31 juillet, permet de tracer les contacts et de signaler si les utilisateurs auraient pu être en contact étroit avec une personne infectée par la COVID-19 au cours des 14 derniers jours.

Plus les gens seront nombreux à utiliser l’application, mieux nous pourrons ralentir la propagation du virus et aider à prévenir de futures éclosions , affirme Justin Trudeau dans un communiqué de presse.

Ottawa négocie encore avec d’autres provinces

Selon le gouvernement fédéral, la Saskatchewan est la quatrième province canadienne à permettre le fonctionnement de l’application pour ses habitants.

Jusqu'à présent, seuls l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador autorisaient la diffusion de clés à usage unique pour accéder au service.

Nous continuerons de travailler avec les autres provinces et territoires afin que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent profiter de l'application , explique le premier ministre canadien.

L’application Alerte COVID a été téléchargée jusqu’à maintenant par 2,5 millions de Canadiens. Le gouvernement fédéral soutient que son utilisation est sécuritaire et respecte la vie privée des citoyens.