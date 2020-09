Passive Aggressive, la nouvelle chanson plus pop de Charlotte Cardin

Trois ans après la sortie de Main Girl, son dernier microalbum, l’artiste québécoise revient avec une chanson à la musique plus pop et plus étoffée que le son auquel elle avait habitué son public.

C’est une des chansons un peu plus pop de l’album. Elle a des influences R'n'B et des années 1980, mais on me reconnaît vraiment sur cet album, car on a fait vraiment gaffe de mettre l’accent sur les mélodies, sur la voix et sur une simplicité , a-t-elle confié à Catherine Richer, la chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18.

S’amuser avec les codes de la pop est naturel pour Charlotte Cardin, car elle a toujours beaucoup écouté ce style de musique, notamment de la pop très dansante des années 1980.

Oui, j’ai l’habitude de faire des chansons plus introspectives, sombres et dénudées, [mais] je ne me sens pas du tout dénaturée dans le style [pop], car il me fait tout autant tripper, c’est juste que j’en ai moins fait jusqu’à présent. Charlotte Cardin

Des concerts très intimes en raison de la COVID-19?

Comme tout le monde, Charlotte Cardin se sent un peu déboussolée par le bouleversement causé par la pandémie de COVID-19, mais une chose est certaine : elle est heureuse de sortir de nouvelles créations.

Je me sens tellement prête à faire vivre de la nouvelle musique ailleurs que dans mon disque dur. J’ai juste envie que cette musique prenne vie, qu’elle soit entendue, que je puisse la partager avec des gens. Charlotte Cardin

Pour le moment, l’ancienne mannequin devenue musicienne n’a pas de tournée prévue en raison de la pandémie de COVID-19. Si je ne peux pas tourner, ce sera très dommage, car une des choses que je préfère dans la musique est de pouvoir partager des moments live avec des gens, mais je pense qu’on va s’adapter , explique-t-elle, évoquant la possibilité de faire des concerts intimes devant un public restreint.

Cap sur la France

Pour promouvoir Passive Aggressive, Charlotte Cardin est actuellement en France, où elle vient aussi de tourner le vidéoclip du deuxième extrait de son prochain album, un morceau qu’elle fera découvrir au public au courant de l’automne.

Elle souhaite explorer davantage le marché français et faire entendre ses chansons à de nouvelles oreilles. Pour moi, ça a toujours été très excitant de partager ma musique avec le plus de monde possible , a-t-elle dit.