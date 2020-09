Pourquoi la bourse monte-t-elle alors que la crise perdure?

Depuis le début septembre, on sent une forme d’hésitation sur les marchés boursiers. Les valeurs technologiques ont fortement progressé depuis le début de l’année et des investisseurs se demandent si une bulle ne s’est pas formée. N’empêche, malgré la pire crise depuis près d’un siècle, l’indice phare de la bourse de New York, le Standard & Poor's 500, est en hausse de plus de 3 % depuis le début de l’année.