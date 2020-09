Asbestos suspend son processus de changement de nom

La Ville d’Asbestos fait volte-face et suspend son processus de vote au sujet du changement de nom de la municipalité après avoir reçu plusieurs critiques et commentaires des citoyens.

Le conseil municipal et le comité consultatif d’acceptabilité sociale vont retourner à la table de travail et vont suggérer de nouveaux noms aux citoyens.

Depuis lundi, on a l’impression qu’on a participé à un immense focus group populationnel sur les réseaux sociaux, mais aussi à l’épicerie et au dépanneur. Le conseil et moi, on a été interpellés d’une façon significative et avec certains éléments de raison , a expliqué, d’entrée de jeu, le maire d’Asbestos, Hugues Grimard.

D'ailleurs, la municipalité a dû demander à ses citoyens, dans une publication sur les réseaux sociaux, de demeurer respectueux et de participer au débat de façon constructive.

Liste bonifiée

Apalone, Jeffrey, Phénix et Trois-Lacs pourront donc toujours être dans la course, mais la liste sera assurément bonifiée.

Pour certaines personnes, le choix est quand même assez limité et elles pensent qu’on a favorisé certains noms dans la démarche. […] On va peut-être allonger la liste pour donner plus de choix pour qu’il y ait une adhésion collective à la démarche , ajoute M. Grimard qui reconnaît devoir faire un effort additionnel pour bien informer la population, notamment concernant le processus mis en place pour choisir les suggestions.

On veut prendre du temps pour s’assurer que le choix qu’on fait aujourd’hui soit bon pour demain. Hugues Grimard, maire d'Asbestos

Le maire espère toujours que le vote pourra se dérouler du 14 au 18 octobre prochains.