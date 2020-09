297 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Aucun décès n’a été recensé jeudi, mais il y en a un, survenu à une date inconnue, qui s’est ajouté au bilan cumulatif, Celui-ci s'élève maintenant à 5792 décès.

Le nombre de personnes hospitalisées est resté stable à 136. Parmi celles-ci, 30 personnes se trouvaient aux soins intensifs, une de plus que la veille.

Et 29 726 prélèvements ont été prélevés à des fins de dépistage, mercredi, pour un total de 2 009 253 depuis le début de la pandémie. Québec publie systématiquement les données de dépistage 24 h après les autres.

La grande région montréalaise continue d'être la plus touchée par la progression du coronavirus.

Ainsi, les autorités rapportaient vendredi 31 021 cas sur l'île de Montréal depuis le début de la pandémie, une augmentation de 58 par rapport à la veille. On a aussi recensé 9848 cas (49 de plus que la veille) en Montérégie. et 6603 (+18) à Laval.

Mais c'est dans la région de la Capitale-Nationale que le nombre de nouvelles contaminations était le plus important, soit 86, pour un total de 2817. Dans Chaudière-Appalaches, il était de 21, pour un cumul de 852.

Les bilans des autres régions sont maintenant les suivants :

Estrie : 1522 (13 de plus que la veille)

Bas-Saint-Laurent : 234 (+12)

Outaouais : 1066 (+9)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2227 (+8)

Laurentides : 4427 (+7)

Lanaudière : 5016 (+6)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 227 (+4)

Côte-Nord : 144 (+4)

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 384 (+1)

Abitibi-Témiscamingue : 191 (+1)

Nunavik : 18 (+0)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 12 (+0)

Nord-du-Québec : 8 (+0)

Dans l'ensemble du Canada, 141 565 infections au coronavirus ont été répertoriées jusqu'à maintenant. Le nombre de décès est de 9201.

En Ontario, le nombre de nouveaux cas a franchi la barre des 400 pour la première fois depuis le début juin.