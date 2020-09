La Première Nation Sagkeeng au Manitoba rapporte un deuxième cas de COVID-19

Ce nouveau cas avait été en contact étroit avec le premier enregistré lundi, soulignent ces responsables dans une publication Facebook. Ils précisent que le risque de contamination pour la communauté est considéré comme faible pour le moment.

Après l’annonce du premier cas dans la Première Nation Sagkeeng, des points de contrôle ont rapidement été mis en place.

Dans la province, les premiers cas de COVID-19 dans une Première Nation ont été identifiés il y a une semaine, avec un cas dans la Nation crie de Fisher River et deux dans la Première Nation de Peguis. Ces deux communautés se trouvent dans la région sanitaire d'Entre-les-Lacs.

La Première Nation Sagkeeng est située du côté est du lac Winnipeg, près des villages de Powerview, de Pine-Falls et de Saint-Georges. Elle se trouve dans la région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est.