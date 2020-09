L'entente sur le logement social bien accueillie, mais les maires veulent les détails

Les maires de Montréal, Québec et Gatineau saluent l'entente de principe sur le financement du logement social conclue hier entre Québec et Ottawa , mais rappellent qu'il reste encore du chemin à franchir pour répondre aux besoins criants.

L'accord, dont on ne connaît pas encore les détails, permettra de débloquer des fonds fédéraux figés depuis trois ans pour financer la construction de nouveaux logements sociaux au Québec.

La mairesse Valérie Plante n’a pas manqué de rappeler qu’à Montréal seulement, 150 000 ménages attendent toujours un logement adéquat et abordable .

Même si les villes continuent d’agir et d’investir massivement dans le dossier du logement, nous ne pouvons pas y arriver seules. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Régis Labeaume, maire de Québec, qui loue tout aussi l’entente, souhaite maintenant aller de l'avant le plus vite possible avec les projets sur la table et mise pour cela sur un effort concerté de tous les niveaux de gouvernement .

La Ville de Québec souhaite aller de l’avant le plus rapidement possible avec des projets bénéficiant à des clientèles vulnérables comme les itinérants, les jeunes sortant des services de protection de la jeunesse et les personnes vivant avec un handicap. Régis Labeaume, maire de Québec

Plus prudent, Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau et président du caucus des maires des grandes villes pour l’Union des municipalités du Québec, dit attendre de voir les détails de l’entente avant de trop célébrer .

Mais l’important, c’est que nous aurons 1,7 milliard de dollars de plus au Québec pour construire de nouveaux logements au bénéfice des personnes qui en ont le plus besoin. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Cette injection de nouveaux fonds, a-t-il dit, sera particulièrement bienvenue à Gatineau où nous vivons une crise du logement sans précédent, où les loyers sont les plus élevés au Québec et où nous peinons actuellement à boucler le montage financier de plusieurs projets de logements sociaux et communautaires parce qu’il manque de fonds.

Chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire génère des retombées économiques de 2,30 $ dans le secteur de la construction , a rappelé le maire Pedneaud-Jobin.

Le programme AccèsLogis, en vigueur depuis 1996 au Québec, vise à favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires pour les ménages à revenu faible ou modeste, ou encore pour des clientèles qui ont des besoins particuliers en habitation .

Toutefois, ce modèle de développement, qui fait consensus auprès des partenaires de partout à travers la province, doit aujourd’hui être renfloué, selon les Villes.