Incendie dans un motel de Carleton-sur-Mer

Les pompiers ont été appelés peu après 3 h 30 pour se rendre sur le boulevard Perron.

Selon le directeur du service incendie de Carleton-sur-Mer, Pierre Beaulé, la moitié du motel est une perte totale en raison de l'eau et de la fumée.

Une quarantaine de pompiers sont intervenus pour combattre le brasier. Photo : Photo offerte par Erik Larouche

Un article de fumeur pourrait être à l'origine du brasier.

C’est possiblement un article de fumeur, ça reste à confirmer, un article de fumeur dans un pot de fleurs décoratif à l’extérieur. Souvent, c’est de la mousse de tourbe qu’on met dans le fond et c’est là-dedans que le feu a pogné, ensuite dans les branches et le feuillage et ç'a pogné dans le mur , explique M. Beaulé.

Un pompier au travail. Photo : Photo offerte par Erik Larouche

Malgré l'ampleur de l'incendie, personne n'a été blessé.

À notre arrivée, l’évacuation était quasiment complétée grâce au système d’alarme à l’intérieur , raconte Pierre Beaulé.

Le Motel L'Abri a subi de sérieux dommages. Photo : Jean-Simon Landry

Les casernes de Maria et de Nouvelle ont été appelées pour prêter main-forte. En tout, une quarantaine de pompiers ont contribué à éteindre l'incendie.

D'après les informations de Pierre-Gabriel Turgeon