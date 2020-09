La tension monte entre pêcheurs commerciaux et autochtones à Saulnierville

C’est un mouvement spontané local ici dans la baie Sainte-Marie. On est à peu près 80 bateaux. On a passé la nuit sur la baie Saint-Marie , indique Luc LeBlanc, de l'Union des pêcheurs des Maritimes, en entrevue à l'émission Le réveil, d'ICI Acadie.

Des dizaines de bateaux appartenant à des pêcheurs commerciaux se sont rassemblés très tôt devant le havre. Plusieurs d’entre eux ont ensuite entrepris de défiler un à un devant les bateaux de pêcheurs autochtones amarrés au quai.

En fait, on n’est pas en train d’empêcher les Autochtones de pêcher. Notre préoccupation principale n’est pas avec les Autochtones. On appuie leur droit de pêche, il n’y a aucun problème. Le problème, c’est que le gouvernement refuse ou semble refuser d’intervenir dans le dossier et d’imposer une pêche réglementée , affirme Luc LeBlanc.

Quelques Autochtones lancent des invectives et des sarcasmes aux pêcheurs commerciaux non-autochtones qui défilent devant leur bateau dans le port de Saulnierville, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Quelques Autochtones rassemblés sur le quai ont lancé des invectives et des sarcasmes aux pêcheurs blancs qui passaient à proximité. Des dizaines d'autres pêcheurs commerciaux et autochtones se rassemblent au quai de Saulnierville, parfois en se lançant mutuellement des invectives.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada sont présents. La ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, a expliqué cette semaine que son gouvernement privilégie la négociation pour résoudre la question.

Des policiers sont arrivés sur les lieux vers midi. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Des membres de la Première Nation micmaque de Sipekne'katik ont lancé, jeudi, une pêche au homard dont ils entendent exercer la gestion.

La communauté micmaque affirme qu’il s’agit d’une pêche dite de subsistance, un droit que la Cour suprême du Canada avait confirmé dans le jugement Marshall en 1999. La décision Marshall reconnaissait aux Premières Nations le droit de pêche, de chasse et de cueillette pour s’assurer une subsistance convenable et gagner leur vie modérément grâce à la pêche, et non dans le but d’accumuler de la richesse.

Le flou qui entoure la définition d’une subsistance convenable, jamais précisée par la Cour suprême, est source fréquente de frictions dans les Maritimes depuis une vingtaine d’années.

Des pêcheurs commerciaux non autochtones accusent les Autochtones de pratiquer une pêche illégale.

Ça fait quelques années que se passe une pêche qui est à l’extérieur de la saison commerciale. Je vous donne l'exemple d’ici, dans la baie Sainte-Marie, la saison commerciale commence au mois de novembre alors qu’aujourd’hui même on a des activités de pêche considérables qui se passent hors saison. Les gars sont vraiment inquiets par rapport à la viabilité des stocks de homard dans la baie Sainte-Marie. C’est la préoccupation principale , explique Luc LeBlanc.

Le stock ne peut pas soutenir une pêche commerciale à longueur d’année et c’est pourquoi les saisons de pêche sont établies, ajoute-t-il.

Avec des renseignements de Paul Légère et de l'émission Le réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador