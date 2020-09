Près de 900 élèves de la Saskatchewan effectuent volontairement un test de dépistage

Les tests de dépistage ont déjà été effectués au Campbell Collegiate de Regina. L’École secondaire Holy Cross de Saskatoon lui a emboîté le pas jeudi, tandis que l’école Carlton Comprehensive de Prince Albert terminera ses tests de dépistage vendredi.

Sur les trois écoles, c’est l’École secondaire Holy Cross de Saskatoon qui a enregistré le plus grand nombre d'inscriptions à ses tests, avec plus de la moitié des 900 élèves consentants dans la province.

Cet établissement scolaire avait enregistré un cas de COVID-19 plus tôt cette semaine.

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, a déclaré jeudi que le processus s’était bien déroulé, selon les informations qui lui ont été partagées.

Cette situation démontre qu’il y a de la flexibilité dans la façon dont nos équipes qui effectuent les tests de dépistage peuvent être déployées et aider à voir s’il y a un problème dans une école, dans une communauté ou dans les deux , témoigne-t-il.

Un message partagé par le président-directeur général de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), Scott Livingstone, qui affirme que les tests volontaires sont une occasion pour les autorités sanitaires et les divisions scolaires de travailler ensemble.

Je pense que nous avons un bon échantillon d’élèves. Nous ne nous attendions certainement pas à avoir tout le monde, mais cela nous permettra de faire du bon travail et de cibler les défis à relever pour les familles , affirme-t-il.

Pas de circulation du virus dans les écoles, d'après le premier ministre

Scott Livingstone indique également que la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan va se regrouper et examiner la marche à suivre avec les divisions scolaires pour offrir le meilleur service possible.

Dans un communiqué, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a confirmé que plus de 250 élèves ont donné leur consentement à un test de dépistage à Regina, 90 à Prince Albert et plus de 550 dans l’École secondaire Holy Cross de Saskatoon.

Jusqu’à présent, les autorités sanitaires de la province ont enregistré des cas uniques dans six établissements scolaires de la province.

Jeudi, le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe a affirmé qu’il n’y avait pas de transmission du virus dans les écoles de la province pour le moment.