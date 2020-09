Quatre premiers ministres à Ottawa pour parler des transferts en santé

Des milliards de dollars de plus dans le domaine de la santé figurent sans doute au sommet de cette liste, qui doit être présentée par François Legault, du Québec, Doug Ford, de l'Ontario, Jason Kenney, de l'Alberta, et Brian Pallister, du Manitoba.

MM. Legault et Ford ont déjà uni leurs voix la semaine dernière pour exhorter Ottawa à augmenter de manière significative et récurrente les paiements de transfert en santé versés annuellement aux provinces et territoires.

Ce transfert s'élèvera à près de 42 milliards de dollars pour l'exercice en cours en vertu d'un accord qui prévoit une augmentation d'au moins 3 % par an.

Le gouvernement fédéral accordera également 19 milliards de dollars aux provinces et territoires pour les aider à relancer leur économie et à traverser de potentielles nouvelles vagues de COVID-19.

Le discours du Trône devrait s'articuler autour de trois priorités : des mesures supplémentaires pour freiner la propagation de la COVID-19 et éviter un autre confinement à l'échelle nationale; de l'aide financière pour maintenir les Canadiens à flot pendant que la pandémie continue de sévir; et des mesures à plus long terme pour éventuellement rebâtir l'économie.

Il devrait comprendre des engagements à relever le financement des services de garde afin de favoriser le retour au travail des femmes, plus durement frappées par la crise, ainsi que des services de santé, notamment dans les centres de soins de longue durée.

Le discours du Trône, qui doit avoir lieu mercredi prochain, sera soumis à un vote de confiance qui pourrait faire tomber le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau.