Des citoyens feront leur propre inspection de prévention des incendies

Dans le passé, les pompiers volontaires du Service des incendies de Hearst faisaient ces inspections à domicile.

La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires ont incité les responsables à trouver une nouvelle méthode.

Cette année, avec la pandémie, ce n'était peut-être pas le bon moment d’entrer chez les gens pour faire des inspections. Donc, on a trouvé cette alternative qui était de créer un formulaire d'inspection permettant aux gens de procéder à leur inspection eux-mêmes. Jean-Michel Chabot, agent de prévention des incendies pour la Ville de Hearst

Les citoyens sont invités à se procurer le formulaire à l’hôtel de ville ou à le télécharger en ligne.

Le document touche notamment à la réglementation sur les détecteurs de fumée, les détecteurs de monoxyde de carbone et la sécurité des systèmes de chauffage.

L'agent de prévention des incendies, Jean-Michel Chabot, présente le formulaire d'inspection. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Pour inciter les citoyens à participer, le service des incendies offrira des prix comme un téléviseur grand écran et des chèques-cadeaux.

Les personnes qui auront retourné le questionnaire complété participeront au tirage, en octobre, durant la Semaine de prévention des incendies.