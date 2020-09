Pompéi et son Vésuve débarquent au Musée de la civilisation

Chaque année, 2,5 millions de visiteurs arpentent les 12 km2 de vestiges de cette ancienne cité florissante détruite il y a près de 2000 ans par l'éruption du Vésuve. En 2021, plus besoin de traverser l'Atlantique pour découvrir les résultats des plus récentes recherches archéologiques et scientifiques sur Pompéi.

Du 18 novembre 2021 au 11 septembre 2022, le Musée de la civilisation de Québec présentera l'exposition Pompéi, Cité immortelle. Une présentation rendue possible grâce à une contribution de 700 000 $ du ministère de la Culture et des Communications.

L'archéologie, l'Antiquité, l'Empire romain suscitent un intérêt et un engouement extrêmement vifs , souligne le président-directeur général du musée, Stéphan La Roche. En plus de réunir tous ces éléments, Pompéi possède, comme site archéologique le plus célèbre au monde, un aura de mystère.

Près de 110 artéfacts

L'exposition sera composée d'une centaine d'artéfacts comme des fresques, des sculptures, des objets de la vie quotidienne et des moulages de corps pétrifiés par l'éruption volcanique.

Plusieurs maquettes et reconstitutions 3D permettront aux visiteurs de vivre une expérience immersive. Des dispositifs multimédias proposeront une rencontre avec des habitants de Pompéi.

Pompéi, Cité immortelle occupera une superficie de 850 mètres carrés divisée en sept zones thématiques.