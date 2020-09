Charles Tisseyre anime le Grand quiz de la rentrée sur Facebook à ICI Estrie

Les personnalités présentes lors du Grand quiz de la rentrée : Charles Tisseyre et Valérie Sirois à l’animation, Renée Dumais-Beaudoin et Mathieu Beaumont, animateurs des émissions Par ici l’info et Vivement le retour sur ICI Première, Chantal Rivest et Louis-Philippe Bourdeau, chefs d’antenne du Téléjournal Estrie

Photo : Radio-Canada