Une Matanaise devient PDG de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

La Matanaise Anne Dupéré devient présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Le président du conseil d'administration, Gaétan Lelièvre, en a fait l'annonce dans un communiqué jeudi.

Mme Dupéré a une belle feuille de route, une bonne formation et un bon bilan professionnel. Elle a démontré un grand dynamisme et un fort intérêt à l’idée de relever le défi , affirme-t-il.

Anne Dupéré, qui occupe présentement les fonctions de vice-présidente exécutive du Groupe Bertrand-Rioux, entrera dans ses nouvelles fonctions le 28 septembre.

Elle espère alors pouvoir se donner un peu de temps pour prendre connaissance des dossiers et arrimer la volonté de chaque intervenant gravitant autour de la société portuaire.

Je veux vraiment comprendre ce que chacun veut et essayer qu’on partage la même vision pour assurer le développement de nos quatre ports , soutient-elle.

Mme Dupéré estime que son expérience comme directrice de la SADCSociété d'aide au développement des collectivités de la région de Matane l’a préparée à échanger avec les acteurs du milieu politique, ce que seconde Gaétan Lelièvre.

C’est sûr que le domaine portuaire en est un nouveau pour moi, mais je suis enthousiaste à l’idée de comprendre ce milieu-là. Les mécanismes de développement économique sont similaires d’un secteur à l’autre. Anne Dupéré, nouvelle PDG de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Gaétan Lelièvre indique par ailleurs qu’un des mandats à moyen terme pour la Société portuaire sera de déterminer l’emplacement de son siège social. Les bureaux de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont présentement à Bécancour.

Québec a mandaté la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, mise sur pied cette année, pour gérer et développer les ports de Gaspé, de Matane, de Rimouski et de Gros-Cacouna.