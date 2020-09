COVID-19 : L'Alberta ne recommande plus les tests pour les personnes asymptomatiques

Jeudi, la médecin hygiéniste en chef Deena Hinshaw a déclaré que depuis le 29 mai plus de 233 000 tests ont été réalisés sur des personnes asymptomatiques et que seulement 7 tests sur 10 000 se sont révélés positifs.

Deena Hinshaw dit que ce résultat est faible et que la province souhaite dorénavant tester les gens asymptomatiques de manière plus ciblée.

Du point de vue de la santé publique, nous allons être confrontés à un défi de taille au cours des prochains mois , a déclaré Deena Hinshaw. La présence de la COVID-19 ne diminue pas, mais en même temps, la saison grippale va bientôt commencer.

En plus de la COVID-19, les Albertains auront plus de chances d'attraper un rhume ou une grippe, des maladies avec des symptômes très similaires à ceux de la COVID-19. Comme nous aurons plus de personnes présentant des symptômes, nous allons avoir plus de personnes à tester. Nos laboratoires vont devoir prendre en charge les cas de COVID-19 et de grippe, a expliqué la médecin.

L’Alberta compte 1483 cas actifs de la maladie, 751 à Edmonton, 470 à Calgary et 193 dans la zone nord.

Le niveau d’hospitalisations demeure faible, avec 41 personnes à l’hôpital et 8 aux soins intensifs.

La province recense 64 cas de la maladie répandus dans 48 écoles de la province.