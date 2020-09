La Colombie-Britannique enregistre un record de 165 nouveaux cas de COVID-19

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, annonce également un nouveau décès dans la région de Vancouver. Depuis le début de la pandémie, 220 personnes ont succombé au virus en Colombie-Britannique.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement baissé depuis mercredi, 57 personnes se trouvant en hospitalisation, comparativement à 60 mercredi. Parmi elles, 22 sont aux soins intensifs.

Deux nouvelles éclosions ont également été répertoriées à l’Hôpital de Delta ainsi qu’à l’unité de réhabilitation de l'Hôpital Peace Arch de White Rock.

Un total de 2949 Britanno-Colombiens doivent s'isoler et de surveiller l’apparition des symptômes du virus.

Test pour les écoles

Un nouveau test de dépistage sera dorénavant disponible pour l’ensemble des écoles de la province. Élaboré en Colombie-Britannique, le test consiste à demander aux élèves de se gargariser avec de l’eau stérile avant de la recracher dans un tube.

Ce nouveau procédé rendra les tests plus faciles et agréables pour les enfants tout en réduisant la dépendance de la province à un approvisionnement de tests en provenance de l’extérieur, assure la Dre Henry.

Ce test pourra être réalisé à la maison. La province ne dispose pas d'une quantité suffisante de ces tests pour les utiliser avec la population en général, il est donc réservé aux enfants.

Mercredi, la province a procédé à plus de 7600 tests de dépistage du nouveau coronavirus, soit le plus grand nombre de tests réalisés en une journée depuis le début de la pandémie, selon le ministre de la Santé, Adrian Dix.

D'autre part, le processus de recrutement des travailleurs de la santé chargés de retrouver les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées va bon train, assure également le ministre. Jusqu’à présent, 153 personnes ont été embauchées, et 137 personnes de plus ont réussi le processus d’entrevue.

Bar et restaurant

Depuis l’interdiction de vendre de l’alcool dans les bars et les restaurants à compter de 22 heures, ce secteur se retrouve privé d’une grande part de ses revenus et demande plus de flexibilité à la province, ce que les autorités de la santé ne sont pas près d’accorder.

Clairement, les décisions prises par les autorités médicales reflètent les évidences du terrain, les évidences liées à la transmission , affirme le ministre de la Santé, Adrian Dix.

La province assure ne pas vouloir réduire le nombre maximum de personnes pouvant participer à un rassemblement, celui-ce restera fixé à 50 jusqu'à nouvel ordre.

La médecin hygiéniste en chef en profite toutefois pour rappeler l’importance de demeurer en petits groupes et de garder ses distances avec les autres.