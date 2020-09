L'École Les Cyprès de Medicine Hat fait la rentrée dans son nouvel édifice

Les élèves de l’école francophone Les Cyprès de Medicine Hat ont fait leur rentrée 2020 dans des locaux tout neufs. Après plusieurs années d’attente, l’école a déménagé dans un nouvel édifice moderne, coloré et plus spacieux.

L’ancienne école, située dans le nord de la ville, était en mauvais état et ne répondait plus aux besoins de la population francophone scolaire croissante de Medicine Hat. L’ancienne école était conçue pour la maternelle à la quatrième année, et nous offrons des classes de la maternelle jusqu’à la douzième année , rappelle la directrice, Suzanne McElroy.

La nouvelle école se voulait ludique et colorée. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Dans l’ancienne école, au niveau électrique c’était assez difficile. Il fallait savoir où étaient les panneaux , affirme-t-elle. Tu branchais les micro-ondes et ailleurs quelque chose sautait.

L'ancienne école Les Cyprès comptait déjà deux locaux portatifs, mais manquait d'espace malgré tout. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Il était donc plus simple de construire un nouvel édifice au coût de 12 millions de dollars, plutôt que de rénover l’ancien.

La nouvelle école, située dans le sud de la ville, est beaucoup plus grande et lumineuse. Elle est visible de loin, avec son revêtement aux multiples couleurs. Au coeur de l'école se trouve un gymnase deux fois plus grand que le précédent.

Le gymnase, c’est vraiment le joyau de la nouvelle école , lance René Desgagnés, papa de trois filles à l’école Les Cyprès. Maintenant on peut avoir tous les parents dans le gymnase si on veut faire des réunions, une fête ou une remise de diplômes. Avant on n’était pas capables de faire ça. C'était un parent ou deux maximum, pas de famille étendue. C'était vraiment plate , se rappelle-t-il.

Sa fille aînée Éliane est elle aussi impressionnée par la grandeur des lieux.

C’est comme rentrer dans un château! Éliane Desgagnés, élève de 5e année de l'école Les Cyprès de Medicine Hat

René Desgagnés croit que le nouvel emplacement de l'école, dans le sud de la ville, lui donnera davantage de visibilité à Medicine Hat. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

La nouvelle école compte maintenant une salle pour les cours de menuiserie, une pour ceux de soudure et une autre pour les cours de cuisine.

Les élèves du secondaire ont maintenant un local de science dédié exclusivement à cette matière. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

L’autre nouveauté de l’école est la bibliothèque à aire ouverte. Située au coeur de l'édifice, elle est directement accessible depuis le couloir. C’est un nouveau concept dans les écoles, qui sert aussi de lieu de rassemblement , explique la directrice, Suzanne McElroy. Elle espère qu’elle invitera davantage les élèves à y emprunter des livres.

La nouvelle bibliothèque à aire ouverte compte plus d'espace de rangement pour des livres qu'elle n'en a besoin pour l'instant. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Mais au-delà de ces grands changements, ce sont les petites choses qui font le bonheur des élèves. Avant, il n'y avait pas de casiers, donc ils mettaient leurs souliers à l'entrée , raconte René Desgagnés. Maintenant ils ont un casier attitré et ils sont super contents. Mes filles me disent ‘’J'ai mon propre casier! J'ai mon nom sur mon casier! , lance-t-il en imitant la gesticulation frénétique de ses filles.

L’école a une capacité d’environ 120 élèves et compte 97 inscriptions cette année. Grâce aux nouveaux locaux, les élèves auront donc amplement d’espace pour apprendre et jouer pour plusieurs années encore.